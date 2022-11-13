تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا

تعرض المغربي امين حاريث لإصابة قوية مع فريقه مارسيليا في مواجهة موناكو ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وسقط حاريث مصابا في الركبة مع الدقيقة 57 ليغادر الملعب بعد ذلك تاركا مكانه لديميتيري باييه.

وتشير التقارير الأولية إلى غياب اللاعب عن كأس العالم والذي سيبدأ في 20 نوفمبر الجاري.

وتواجد أمين في قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم.

وشارك ابن الـ25 عاما في 16 مباراة سابقة مع منتخب المغرب صنع خلالها خمسة أهداف.

ولعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم أمام إيران في 2018.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.