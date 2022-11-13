سيدات الجيش الملكي يتوجن بدوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز

توج فريق الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية بعد الفوز في المباراة النهائية على ماميلودي صنداونز.

المباراة التي أقيمت في الأراضي المغربية انتهت بفوز الجيش المكبي بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجلت ابتسام جريدي ثلاثة أهداف في المباراة بينما تكفلت فطيمة تجناوت بتسجيل الهدف الرابع.

التتويج هو الأول في تاريخ الجيش الملكي خلال النسخة الثانية للبطولة.

صنداونز الذي وصل للنهائي الثاني على التوالي كان قد توج باللقب خلال النسخة النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وحصلت ابتسام جريدي على جائزة هدافة البطولة برصيد 6 أهداف خلال 5 مباريات.

وتوجت خديجة الرمشي بجائزة أفضل حارس في البطولة.

بينما حصلت فطيمة تجناوت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.