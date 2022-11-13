بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت

خاض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 19 لاعبا في انتظار وصول باقي المحترفين إلى معسكر الفراعنة.

وانتظم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في مران المنتخب بعد عودته من السعودية.

ومن المنتظر أن ينضم كل من محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" وعمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب.

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.