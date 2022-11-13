تين هاج: الفوز بالألقاب يتطلب أكثر من 11 لاعبا.. ويجب أن ندفع بأكثر من جارناتشو

أظهر الهولندي إريك تين هاج إعجابه بلاعبه الشاب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، مشيرا إلى أنه يجب إخراج المزيد من الشباب وتكوين فريق قوي وليس مجرد 11 لاعبا.

وفاز مانشستر يونايتد على فولام بهدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق جارناتشو.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وكان علينا تسجيل المزيد وفارق الأهداف كان سيرتفع".

وأضاف "كنا متقدمين بهدف وأتيحت لنا فرصة مؤكدة مع نهاية الشوط الأول، وبعد ذلك ترى أن الشوطين ليسا متشابهين وتتغير المباراة. فولام أصبح أفضل وأكثر هيمنة وخلق الفرص وحقق التعادل".

وتابع "كانت الدقائق العشر الأخيرة لنا، أنا سعيد بالمرونة التي لدينا. لا يقتصر الأمر على 11 لاعبا فقط ويتطلب الأمر فريقا للفوز بالألقاب وهذا ما نريده".

واستطرد عن تسجيل جارناتشو "هذا رائع. لقد أظهر العقلية التي تحتاجها. يؤدي تحت الضغط ولديه التاُير والإيمان وهذا أمر جيد. أنا سعيد لأننا نستطيع إشراك لاعب شاب وهذا يظهر أنه عندما يستحق اللاعبون ذلك، فإنهم يحصلون على فرصهم. لقد كان الأول ولكن علينا جلب المزيد".

وأتم عن استراحة الموسم "أعتقد أنني سأكون سعيدا بها خاصة مع المشاكل التي واجهناها وعلى رأسها الخط الأمامي، لم يكن لدينا العديد من اللاعبين المتاحين في هذا الجزء من الموسم. علينا تحسين ذلك وإذا حدث فيمكننا أن نكون أكثر قوة".

مانشستر يونايتد اختتم فعاليات ما قبل توقف كأس العالم برصيد 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.