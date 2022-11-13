رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة

بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، انتصر مانشستر يونايتد على فولام بنتيجة 2-1 على ملعب كرافن كوتيدج في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كريستيان إريكسن هدف يونايتد الأول في الدقيقة 14، وتعادل دانييل جيمس في الدقيقة 61، قبل أن يسجل أليخاندرو جارناتشو هدف الفوز في الدقيقة 93.

وغاب عن الشياطين الحمر المهاجم كريستيانو رونالدو والمدافع رافاييل فاران والجناحين أنتوني وجادون سانشو.

بذلك يختتم مانشستر يونايتد فعاليات ما قبل توقف كأس العالم برصيد 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

إريكسن للمرة الأولى

افتتح كارلوس فينيسيوس مهاجم فولام محاولات المباراة في الدقيقة الخامسة ولكن تألق دافيد دي خيا في التصدي.

وفي الدقيقة 14 سجل كريستيان إريكسن أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى برونو فيرنانديز الذي حولها إلى الدنماركي ليسجل في المرمى.

وحاول ويليان لصالح فولام ولكن مرت كرته فوق العارضة في الدقيقة 20.

فيما تألق دي خيا في إبعاد تسديدة هاري ويلسون في الدقيقة 28.

وحاول أنتوني مارسيال في الدقيقة 30، ولكن الحارس بيرند لينو رد على الجانب الآخر بقفازه.

فيما عاود ويليان المحاولة في الدقيقة 36 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد 1-0.

صديق الأمس

حاول أنتوني إيلانجا في الدقيقة 49 ولكن تألق لينو في التصدي مرة أخرى.

وفي الدقيقة 50 حاول راشفورد من متابعة ولكن قفاز لينو ظل حائلا دون شباكه.

وتصدى دي خيا في الدقيقة 54 مرة أخرى لتسديدة رأسية من تيم ريم.

وأجرى إريك تين هاج مدرب يونايتد تبديله الأول في الدقيقة 55 بخروج أنتوني إيلانجا ونزول سكوت مكتوميناي.

وفي الدقيقة 59 أتى أول بدلاء فولام، لاعب يونايتد السابق دانييل جيمس بدلا من هاري ويلسون.

وبعد دقيقتين فقط سجل جيمس هدف التعادل بعد تمريرة من توم كايرني.

وكاد جيمس أن يتقدم في الدقيقة 65، ولكن مرت رأسيته فوق العارضة.

بديل الإنقاذ

حل أليخاندرو جارناتشو بدلا من مارسيال في الدقيقة 73.

وطالب الجناح الأرجنتيني الواعد بركلة جزاء في الدقيقة 75، ولكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 93 سجل جارناتشو هدف الفوز القاتل بعد تبادل الكرة مع إريكسن ليسجل الهدف الحاسم.

في عمر 18 عاما و135 يوما، بات جارناتشو أصغر لاعب يسجل هدف فوز في الدقيقة 90 وما يليها في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فيديريكو ماكيدا مع مانشستر يونايتد أيضا، ضد أستون فيلا في أبريل 2009 بعمر 17 عاما و226 يوما.

بذلك يختتم مانشستر يونايتد فعاليات ما قبل توقف كأس العالم برصيد 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

فيما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.