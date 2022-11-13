انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 93 جووووووووووووووووووووووووول جارناتشو يسجل هدفا قاتلا.. تبادل رائع للكرة بينه وبين إريكسن والكرة تسكن الشباك في الوقت القاتل

ق 75 جارناتشو يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء والحكم لا يحتسب شيئا

ق 73 جارناتشو بدلا من مارسيال

ق 55 جيمس يسدد مرة أخرى.. رأسية تمر فوق العارضة

ق 61 جوووووووول دانييل جيمس يسجل في شباك فريقه السابق بعد دقيقتين من نزوله.. الجناح يتلقى تمريرة من كيرني ويسجل والنتيجة 1-1

ق 59 تبديل في صفوف فولام بنزول دانييل جيمس بدلا من هاري ويلسون

ق 55 تبديل أول بخروج أنتوني إيلانجا ونزول سكوت مكتوميناي

ق 54 تيم ريم يسدد بالرأس من ركنية ولكن دي خيا يتألق في الإبعاد

ق 50 ركنية تلعب لمانشستر وراشفورد يسدد من متابعة ولكن يتصدى لينو مرة أخرى

ق 49 إيلانجا يسدد ولكن لينو يتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36 ويليان يسدد على حدود المنطقة وتمر الكرة بجوار القائم

ق 30 أنتوني مارسيال يسدد ولكن الحارس بيرند لينو يتصدى

ق 28 هاري ويلسون يسدد على حدود المنطقة ولكن دافيد دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 26 هاري ويلسون يسدد ولكن دي خيا يتصدى ببراعة.. تسلل على كل حال

ق 20 ويليان يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 14 جووووووووول كريستيان إريكسن يسجل الهدف الأول له على الإطلاق بقميص مانشستر يونايتد.. راشفورد يمرر داخل المنطقة إلى برونو الذي يمرر بدوره إلى إريكسن ليسجل في المرمى الخالي

ق 5 تسديدة أولى من كارلوس فينيسيوس فولام ولكن دافيد دي خيا يتصدى

بداية المباراة