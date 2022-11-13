انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه الـ100 مع مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 93 جووووووووووووووووووووووووول جارناتشو يسجل هدفا قاتلا.. تبادل رائع للكرة بينه وبين إريكسن والكرة تسكن الشباك في الوقت القاتل

ق 75 جارناتشو يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء والحكم لا يحتسب شيئا

ق 73 جارناتشو بدلا من مارسيال

ق 55 جيمس يسدد مرة أخرى.. رأسية تمر فوق العارضة

ق 61 جوووووووول دانييل جيمس يسجل في شباك فريقه السابق بعد دقيقتين من نزوله.. الجناح يتلقى تمريرة من كيرني ويسجل والنتيجة 1-1

ق 59 تبديل في صفوف فولام بنزول دانييل جيمس بدلا من هاري ويلسون

ق 55 تبديل أول بخروج أنتوني إيلانجا ونزول سكوت مكتوميناي

ق 54 تيم ريم يسدد بالرأس من ركنية ولكن دي خيا يتألق في الإبعاد

ق 50 ركنية تلعب لمانشستر وراشفورد يسدد من متابعة ولكن يتصدى لينو مرة أخرى

ق 49 إيلانجا يسدد ولكن لينو يتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36 ويليان يسدد على حدود المنطقة وتمر الكرة بجوار القائم

ق 30 أنتوني مارسيال يسدد ولكن الحارس بيرند لينو يتصدى

ق 28 هاري ويلسون يسدد على حدود المنطقة ولكن دافيد دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 26 هاري ويلسون يسدد ولكن دي خيا يتصدى ببراعة.. تسلل على كل حال

ق 20 ويليان يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 14 جووووووووول كريستيان إريكسن يسجل الهدف الأول له على الإطلاق بقميص مانشستر يونايتد.. راشفورد يمرر داخل المنطقة إلى برونو الذي يمرر بدوره إلى إريكسن ليسجل في المرمى الخالي

ق 5 تسديدة أولى من كارلوس فينيسيوس فولام ولكن دافيد دي خيا يتصدى

بداية المباراة

فولام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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