المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو

تألق مصطفى محمد مهاجم نانت في تعادل فريقه مع أجاكسيو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الفرنسي.

وأثناء تأخر نانت بهدفين دون رد، صنع مصطفى محمد الهدف الأول بتمريرة رائعة بالكعب ليسجله لودوفيك بلاس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 76 حاول مصطفى محمد بتسديدة مقصية ولكن مرت فوق العارضة.

نتيجة المباراة رفعت رصيد نانت إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يحتل أجاكسيو المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

ولم ينجح نانت في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الفرنسي.

وساهم مصطفى محمد في 7 أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن بصناعته لهدف اليوم.

بينما وصل مصطفى محمد بشكل عام إلى المساهمة رقم 10 مع نانت في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل مصطفى ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد في المباراة ضد أجاكسيو:

دقائق اللعب: 90

التمريرات الحاسمة: 1

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

لمسات الكرة: 26

التمريرات الصحيحة: 7 من 10

دقة التمرير: 70%

الصراعات الهوائية الناجحة: 4 من 9