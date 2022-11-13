المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تألق مصطفى محمد مهاجم نانت في تعادل فريقه مع أجاكسيو بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الفرنسي.

وأثناء تأخر نانت بهدفين دون رد، صنع مصطفى محمد الهدف الأول بتمريرة رائعة بالكعب ليسجله لودوفيك بلاس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 76 حاول مصطفى محمد بتسديدة مقصية ولكن مرت فوق العارضة.

أخبار متعلقة:
كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو تقرير تركي: نانت حسم مصير مصطفى محمد مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ريمس تقرير: جالاتا سراي نادم على رحيل مصطفى محمد

نتيجة المباراة رفعت رصيد نانت إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يحتل أجاكسيو المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

ولم ينجح نانت في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الفرنسي.

وساهم مصطفى محمد في 7 أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن بصناعته لهدف اليوم.

بينما وصل مصطفى محمد بشكل عام إلى المساهمة رقم 10 مع نانت في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل مصطفى ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد في المباراة ضد أجاكسيو:

دقائق اللعب: 90

التمريرات الحاسمة: 1

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

لمسات الكرة: 26

التمريرات الصحيحة: 7 من 10

دقة التمرير: 70%

الصراعات الهوائية الناجحة: 4 من 9

مصطفى محمد نانت أجاكسيو الدوري الفرنسي
نرشح لكم
انضمام طارق حامد وحجازي لمعسكر منتخب مصر في الكويت كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (2)-(2) أجاكسيو تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي الدوري الألماني - إصابة مرموش في فوز فولسبورج.. وانتصار ألونسو الثالث على التوالي لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون استراحة الدوري الألماني – هوفنهايم (1) - (1) فولفسبورج.. جوووول التعااادل
أخر الأخبار
كأس العالم - جييرمو أوتشوا.. حارس بستة أصابع 11 دقيقة | قطر 2022
انضمام طارق حامد وحجازي لمعسكر منتخب مصر في الكويت 11 دقيقة | منتخب مصر
وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1)-(1) فيورنتنيتا.. التعااادل 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة كندا - رجل الثلج يقود أحلام تغيير كرة القدم في كأس العالم 46 دقيقة | أمريكا
استراحة الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو ساعة | المحترفون
كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف