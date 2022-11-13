تشكيل مانشستر يونايتد - مارسيال يقود الهجوم في غياب رونالدو وسانشو

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة فولام في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن الشياطين الحمر المهاجم كريستيانو رونالدو والمدافع رافاييل فاران والجناحين أنتوني وجادون سانشو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

البدلاء: ناثان بيشوب - مارتن دوبرافكا - هاري ماجواير - فريد - سكوت مكتوميناي - دوني فان دي بيك - زيدان إقبال - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 13 مباراة.

فيما يأتي فولام تاسعا بـ 19 نقطة من 14 مباراة.

وهذه آخر مباريات الفريقين حتى نهاية كأس العالم 2022.