انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (2)-(2) أجاكسيو

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وأجاكسيو في الدوري الفرنسي.

يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام أجاكسيو ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق 89 جوووول إيجناتيوس جاناجو يتعادل لنانت.. العرضية تغافل الحارس وتسكن الشباك

ق 83 تسديدة رائعة من لودوفيك بلاس ولكن تصطدم بالعارضة

ق 76 مصطفى محمد يسدد مقصية ولكن فوق العارضة

ق 72 سيريل بايالا لاعب الداخلية السابق يأتي بدلا من يوسف بلايلي في صفوف أجاكسيو

ق 71 جووووول مصطفى محمد يصنع بالكعب ولودوفيك بلاس يسجل.. 2-1

ق 67 جوووول الثاني لأجاكسيو.. يوسف بلايلي يصنع من جديد ورومان هاموما يسدد في المرمى

ق56. ركلة جزاء محتسبة على موسى سيسوكو لاعب نانت ويترجمها يوسف بلايلي لهدف أول لأجاكسيو

ق50: مصطفى محمد يحاول التسجيل لكن حارس أجاكسيو يتصدى لمحاولته.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: بلايلي يستكمل المباراة ويسدد كرة خطيرة على مرمى نانت لكنها تمر بسلام.

ق24: إصابة قوية ليوسف بلايلي لاعب أجاكسيو بعد اصطدامه بحارس نانت.

ق11: إيفان جيساند مهاجم نانت يسدد من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس مرمى أجاكسيو يتصدى لها بنجاح.

ق9: تسديدة رائعة من لوديفيك بلاس لاعب نانت تمر بجوار القائم.

بداية المباراة

مصطفى محمد نانت
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