مدافع ولفرهامبتون يمثل الجزائر دوليا

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن ريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون سيمثل الجزائر دوليا بعدما مثل منتخب فرنسا من قبل.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "آيت نوري قام بتغير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، تلقينا التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "لم يتمكن آيت نوري من الالتحاق بنا في المعسكر الحالي خلال شهر نوفمبر لأسباب عائلية".

وتابع "اتصالاتنا مع آيت نوري بدأت في أكتوبر 2019، حين كان عمره 19 عاما، تحدثت معه ولم يوافق على الانضمام للخضر، ورفضنا الضغط عليه".

وأكمل "آيت نوري سيتواجد معنا في معسكر شهر مارس المقبل، إذا كان في أفضل مستوياته، فهو لاعب جيد يملك امكانيات كبيرة، ونتمنى له التوفيق".

وأوضح بلماضي موقف حسام عوار قائد ليون من الانضمام للخضر قائلا "كثر الحديث عن حسام عوار مؤخرا، وتم تداول العديد من المعلومات المغلوطة".

وواصل "بدأنا اتصالاتنا بعوار في 2019 مثل آيت نوري، ورفض حينها عرضنا، لكنه وافق حاليا، وهناك عدة لاعبين مثله على غرار عوار".

قبل أسابيع، ذكرت قناة فرانس 24 أن عوار وآيت نوري اللذان مثلا فرنسا من قبل قد دخلا خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف وبعدها بمدرب الخضر جمال بلماضي.

وأوضح التقرير أن عوار (24 عاما) وآيت نوري (21 عاما) وقعا بصفة رسمية على طلب تحويل الجنسية الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

يذكر أن عوار مثل منتخبات فرنسا لكل الفئات وارتدى قميص المنتخب الأول في مباراة ودية عام 2020 ولذلك يمكنه تغيير جنسيته الرياضية، بينما لعب آيت نوري لمنتخبات فرنسا دون 19 عاما ودون 21 عاما.

سيلعب المنتخب الجزائري أمام مالي والسويد وديا في منتصف نوفمبر.