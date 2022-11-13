كاف يعلن توقيع اتفاقية استضافة كأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

موتسيبي - كاف مع الحكومة الإيفوارية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن توقيع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد اتفاقية استضافة أمم إفريقيا 2023 مع حكومة كوت ديفوار.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار، وكلود بولين وزير رياضة كوت ديفوار، وياسين إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

ونقل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم التزامه تجاه كاف التي تفترض بدورها التنظيم المادي للمنافسة في كوت ديفوار.

أخبار متعلقة:
جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد كاف يحدد موعد إقامة قرعة دور المجموعات لمنافستي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مصدر من كاف يكشف الموعد الأقرب لقرعة الأبطال والكونفدرالية.. لن تقام في مقر الاتحاد

وكان كاف قد أعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024.

وكان موتسيبي قد التقى برئيس دولة كوت ديفوار قبل التوقيع الرسمي بين الاتحاد الإفريقي وبلاده لتنظيم أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2024.

وتم عقد مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب توقيع اتفاقية استضافة نسخة أمم إفريقيا المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة في المجموعة 3 نقاط عقب جولتين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على غينيا بينما تعرض للخسارة أمام إثيوبيا.

ولم يعلن كاف مواعيد المباريات الأربعة المتبقية من التصفيات حتى الآن.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ذهابا وإيابا قبل أن يحل ضيفا على غينيا ثم يستضيف إثيوبيا في ختام التصفيات.

كاف موتسيبي كوت ديفوار أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدافع ولفرهامبتون يمثل الجزائر دوليا خبر في الجول - إجراء قرعة مجموعات أبطال إفريقيا في قناة أون تايم سبورتس عودة بعد 10 سنوات.. هيرون ريكاردو يتولى تدريب المريخ السوداني كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام قائمة السنغال – ماني في كأس العالم.. وغياب كيتا بالدي وبونا سار وساليو سيس نهضة بركان يطيح بمدربه بعد وداع الكونفدرالية على يد الاتحاد المنستيري قبل صافرة انطلاق المونديال.. السنغال تجدد عقد أليو سيسيه استقالة جماعية في الإفريقي التونسي بعد وداع الكونفدرالية
أخر الأخبار
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا 19 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1990 جيدا؟ 29 دقيقة | قطر 2022
مدافع ولفرهامبتون يمثل الجزائر دوليا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق أليانز لـ الاستاد الجديد.. والقيمة المتوقعة ساعة | الكرة المصرية
كاف يعلن توقيع اتفاقية استضافة كأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب تونس يستبعد بلال العيفة من قائمة كأس العالم ساعة | قطر 2022
كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف