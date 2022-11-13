كاف يعلن توقيع اتفاقية استضافة كأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن توقيع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد اتفاقية استضافة أمم إفريقيا 2023 مع حكومة كوت ديفوار.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار، وكلود بولين وزير رياضة كوت ديفوار، وياسين إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

ونقل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم التزامه تجاه كاف التي تفترض بدورها التنظيم المادي للمنافسة في كوت ديفوار.

وكان كاف قد أعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024.

وكان موتسيبي قد التقى برئيس دولة كوت ديفوار قبل التوقيع الرسمي بين الاتحاد الإفريقي وبلاده لتنظيم أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2024.

وتم عقد مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب توقيع اتفاقية استضافة نسخة أمم إفريقيا المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة في المجموعة 3 نقاط عقب جولتين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على غينيا بينما تعرض للخسارة أمام إثيوبيا.

ولم يعلن كاف مواعيد المباريات الأربعة المتبقية من التصفيات حتى الآن.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ذهابا وإيابا قبل أن يحل ضيفا على غينيا ثم يستضيف إثيوبيا في ختام التصفيات.