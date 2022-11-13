ميلنر: سنرى المزيد من نونيز عندما يتقن اللغة الإنجليزية

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

داروين نونيز يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ساوثامبتون

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن زميله الجديد داروين نونيز سيتألق أكثر حين يتقق اللغة الإنجليزية التي لا يجيد التحدث بها.

مهاجم منتخب أوروجواي انتقل من بنفيكا إلى ليفربول الصيف الماضي وتألق في صفوف الفريق.

وقال ميلنر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الجيد أننا نشاهد داروين يسجل الأهداف. لقد تأقلم مع الفريق سريعا".

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وأضاف "نونيز في مرحلة تعلم اللغة، ولكنه يتحسن، ولديه حس فكاهي، لذا أنا واثق من أننا سنرى المزيد من ذلك عندما يتقن اللغة الإنجليزية".

نونيز هز شباك ساوثامبتون بهدفين في المباراة التي فاز بها ليفربول 3-1 ضمن الجولة 14.

وتابع "لديه كل مقومات المهاجم الناجح، لذا أنا سعيد بتسجيله للأهداف، إنه يجيد ألعاب الهواء والتسديد بالقدمين، ولديه رغبة مستمرة في تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق".

وواصل الإشادة بنونيز "إنه مهاجم مختلف عن مهاجمينا الآخرين، ومن الجيد أن تضم قائمتنا نوعيات مختلفة من هؤلاء".

ووصل ميلنر البالغ من العمر 36 عاما إلى مباراته رقم 600 في الدوري الإنجليزي حين شارك أمام ساوثامبتون.

وأوضح ميلنر "يا لها من رحلة طويلة. لقد شاركت في عدد هائل من المباريات، مرت سنوات عديدة، أنت تحتاج إلى وقوف الحظ بجانبك، ولقد كنت محظوظًا باللعب مع عدد كبير من اللاعبين الرائعين، وتعلمت الكثير منهم ومن المدربين".

واستمر "أنا سعيد لأنني لازلت قادرا على اللعب، وهدفي هو مواصلة تقديم إسهاماتي مع ليفربول".

وأتم "رقم جاريث باري القياسي باللعب في 653 مباراة بالدوري الإنجليزي لا يزال بعيدا. أنا أتعامل مع كل مباراة على حدة، وأريد أن أواصل العمل وأن أساعد الفريق".

ويلعب ميلنر في صفوف ليفربول منذ عام 2015 بعد انتقاله من مانشستر سيتي الذي لعب في صفوفه لمدة 5 سنوات.

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