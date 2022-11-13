كلوب: استفدنا من سرعة صلاح ونونيز أمام ساوثامبتون

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه حقق الفوز على ساوثامبتون بعدما استفاد من سرعة محمد صلاح وداروين نونيز أمام دفاع الفريق الضيف.

ليفربول انتصر على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الشوط الأول كان جيدًا جدًا، والشوط الثاني لم يكن الشوط الذي يؤهلنا للفوز بجائزة الأوسكار على أدائنا فيه".

وأضاف "لقد ارتكبنا أخطاءً عديدة في الشوط الثاني، بعكس الشوط الأول الذي قمنا فيه بكل ما لم يرد ساوثامبتون أن نقوم به".

وأردف المدرب الألماني "استفدنا من سرعة صلاح وداروين نونيز، واستغللنا المساحات بشكل جيد".

وسجل أهداف ليفربول داروين نونيز هدفين وروبيرتو فيرمينو هدف، بينما وقع تشي أدامز على هدف ساوثامبتون الوحيد، وكلها كانت في الشوط الأول.

وأكمل "لم يقم المهاجمون بالركض كثيرا في الشوط الثاني كما فعلوا في الشوط الأول. الموسم مرهق بشدة حتى الآن، خاصة لثلاثي الهجوم الذي شارك في كل المباريات تقريبًا".

فيرمينو تشارك مع صلاح ونونيز في هجوم ليفربول الذي يفتقد الثنائي لويس دياز وديوجو جوتا منذ فترة بسبب الإصابة.

وشدد "لقد قلت من قبل أن مشكلتنا الرئيسية هذا الموسم بدنية في المقام الأول. بعض اللاعبين يكونون جاهزين ثم يغيبون ثم يشاركون في كل المباريات وما إلى ذلك".

وواصل "الأمر مرهق للغاية. حتى الآن لعبنا 14 مباراة في الدوري و6 في دوري أبطال أوروبا ومباراة في كأس رابطة المحترفين، وهذا عدد كبير من المباريات".

وأتم كلوب "الآن ستتوقف مسابقات الأندية، وأتمنى أن يعود الجميع من كأس العالم في حالة بدنية جيدة".

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وخسر ساوثامبتون مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ناثان جونز الذي خلف رالف هانزهاتل.

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