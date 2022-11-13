تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ليدز يونايتد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ساوثامبتون في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 3-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المهاجم داروين نوينز، فوصل متوسط تقييمه لـ8.9 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 14 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 274 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 169 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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