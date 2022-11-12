كرة سلة - الاتحاد المصري يبحث عودة الجماهير مع مسؤولي الأندية

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:55

كتب : هاني العوضي

اجتماع اتحاد السلة

عقد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اجتماعا عصر اليوم السبت مع ممثلي الأندية بمقر الاتحاد من أجل بحث سبل عودة الجماهير خلال منافسات الموسم الجاري.

شهد الاجتماع حضور مجدي أبو فريخة وأعضاء مجلس الإدارة خالد القوصي وحسين البشبيشي ومحمد فتحي ورحاب الغنام ومحمود الحلو المدير التنفيذي وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

تضمنت الجلسة طرح العديد من النقاط على رأسها كيفية عودة الجماهير والتي لاقت قبولا واسعا لدى ممثلي الأندية.

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وخلصت إلى الاتفاق على أن يكون تنسيق دخول الجماهير بين النادي صاحب الأرض مباشرة والجهات المختصة بتأمين ودخول الجماهير من أجل ضمان أمن وسلامة الجماهير والتأكيد على سهولة الوصول إلى المقاعد المخصصة للمشجعين.

ووافق ممثلو الأندية بالإجماع على ما طرحه مجلس إدارة الاتحاد بشأن وضع لائحة العقوبات المشددة حال خروج الجماهير عن النص في أي مباراة، وهو ما بدأت في تنفيذه لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة أحمد كامل من أجل ضمان عودة الجماهير.

ومن المقرر أن تبدأ الأندية في التنسيق مع الجهات المسؤولة للحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير بشأن التذاكر والسعة الجماهيرية لكل صالة في المباريات وفقا للملاعب المقرر لها استضافة المواجهات القادمة.

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