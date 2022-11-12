فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف أمام ولفرهامبتون

تغلب أرسنال على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي المباراة مارتن أوديجارد في الدقيقتين 54 و75.

الفوز رفع رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خسر اليوم أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد.

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إصابة مبكرة

بدأ أرسنال سريعا بهدف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة السادسة ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 12 كاد بوكايو ساكا أن يتسبب بهدف بعرضية اصطدمت بالدفاع ولكن تمكن الحارس جوزيه سا من إبعادها.

أول تغييرات المباراة أتى اضطراريا في الدقيقة 15 إثر إصابة جرانيت تشاكا، ليأتي فابيو فييرا بدلا منه.

وفي الدقيقة 23 أرسل فييرا عرضية قابلها جيسوس بالرأس ولكن بجوار القائم.

العارضة تتصدى

صنع ساكا فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 35، تلقاها جيسوس ولكن أتت تسديدته في العارضة.

ومرة أخرى تلقى جيسوس عرضية من بن وايت في الدقيقة 40، ولكن مرت كرته بجوار القائم.

فيما حاول ولفرهامبتون الرد من خلال جونكالو جيديش، ولكن أبعد ويليام ساليبا الكرة إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أوديجارد

أتى الهدف الأول أخيرا بواسطة مارتن أوديجارد في الدقيقة 54 بعد عرضية من فابيو فييرا.

وفي الدقيقة 75 سجل نفس اللاعب ثاني الأهداف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جابرييل مارتينيلي.

وحاول جيديش مرة أخرى في الدقيقة 77 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

فيما لعب دانييل بودينس خلفية مزدوجة في الدقيقة 85، مرت أيضا بجوار القائم.

وأتى محمد النني في الدقيقة 91 رفقة ريس نيلسون وسيدريك سواريش، على حساب بوكايو ساكا وفابيو فييرا وأوليكساندر زينشنكو.

الفوز رفع رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خسر اليوم أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 10 نقاط في المركز الأخير.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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