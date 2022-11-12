بوتر: لم نملك الجودة الكافية للتسجيل.. ولعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - برايتون وتشيلسي

أبدى جراهام بوتر مدرب تشيلسي إحباطه عقب خسارة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لم نبدأ جيدا وخسرنا روبن (لوفتس تشيك) مبكرا. (سيزار) أزبيليكويتا كان يعاني أيضا ولذلك اضطررت لاستبداله بين الشوطين".

وأضاف "كان هناك الكثير من الأخطاء. امتلكنا جودة اللعب ولكننا افتقرنا للمسة الأخيرة. نيوكاسل فريق واثق للغاية ويمكنك رؤية الفارق بين الفريقين على صعيد الجدول الذي مر به كل منهما".

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وواصل "عدنا في الشوط الثاني بتسديدة كونور (جالاجر) ولكنهم سجلوا لاحقا. لقد وضعونا تحت الضغط بشراسة كبيرة".

وأوضح "حاولنا ولكننا لم نملك الجودة الكافية لتسجيل الهدف الذي احتجناه. يجب أن نبذل المزيد لنقول إننا نستحق أي شيء".

وتابع بوتر في تصريحات تالية لـ "بي بي سي": "لأسباب متعددة لعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع، كثير منهم خارج الأرض".

واختتم "الآن لدينا فترة توقف ونحتاج لإعادة شحن الطاقة. بالنسبة لنا خضنا فترة صعبة للغاية، يجب أن نعيد جمع أنفسنا ونحاول مرة أخرى حين نعود".

نتيجة المباراة تركت نيوكاسل ثالثا للدوري إلى نهاية توقف كأس العالم برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة من 14 مباراة في المركز الثامن.

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