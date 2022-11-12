كونتي رغم الفوز: تلقينا 3 أهداف ولست سعيدا بذلك

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام سعادته بفوز الفريق على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "في النهاية بعد 13 مباراة، أعتقد أنه من الأفضل أن ننظر للجانب الإيجابي. لقد عدنا في مباراة صعبة وأنهيناها بالفوز".

وأضاف "ولكن إن سألتني عن المباراة ككل، فريقي تلقى 3 أهداف ولست سعيدا بذلك أبدا لأنه يعني أننا بحاجة للتحسن".

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وأوضح "هذه الفترة كانت صعبة لأننا نحضر لمباراة جديدة كل يومين أو 3، ونحن بحاجة للراحة ثم العمل".

وتابع "إذا أردت المنافسة، فتلقي 3 أهداف كثير للغاية".

وواصل كونتي "أنا سعيد للغاية بالوصول إلى التوقف لأننا وصلنا إلى هنا مرهقين وتحت الضغط".

واختتم "يجب علينا مواصلة التحسن وأتمنى ألا يسفر كأس العالم عن أي إصابات لأنها من الممكن أن تؤثر على بقية الموسم".

وتقدم ليدز 3 مرات في هذه المباراة، إلا أن توتنام نجح في التعادل في كل مرة قبل أن ينتزع الفوز في النهاية.

ويحتل توتنام المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.

توتنام هوتسبر أنطونيو كونتي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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