كلوب: سعيد بنهاية هذه الفترة.. وعانيت من "هل تسمعني"

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بفوز الفريق على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "معظم فترات الشوط الأول كانت جيدة. لقد سجلنا أهدافا مذهلة ولكننا تلقينا من كرة ثابتة، وهناك مساحة للتحسن في ذلك".

وأضاف "استخدمنا سرعتنا لاختراقهم من الخلف ونجحنا في ذلك بتمريرات رائعة. أما في الشوط الثاني فقد فزنا بفضل أليسون".

وأوضح "لقد منحناهم مساحات كثيرة في أماكن حاسمة، وتراجعنا للخلف وضغطنا العكسي لم يعمل جيدا".

وتابع كلوب "لقد مررنا بفترة صعبة وطويلة حقا. الآن انتهى النصف الأول من الموسم ولدينا 22 نقطة وأنا سعيد بذلك للغاية".

وواصل المدرب الألماني "بالطبع يجب أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا في الشوط الثاني ولكن مشكلتنا كانت في النصف الأول من الموسم. لعبنا كثيرا بنفس اللاعبين ولم نتمكن من منحهم أي راحة".

واختتم هذه الجزئية قائلا: "الكل خرج بدون إصابات وهذا مهم للغاية. نعلم أننا يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. أشعر بالراحة لنهاية هذه الفترة، وكنت أريد تلك النقاط الست الأخيرة (من مباراتي ساوثامبتون وتوتنام)".

وعن وجوده في المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف قال: "لدي أفضل المدربين حولي للمساعدة. كان هناك بعض المشاكل التقنية على كل حال، فأكثر جملة سمعتها اليوم: هل تسمعني أيها المدرب"؟

أما عن داروين نونيز اختتم المدرب الألماني "إنه يلعب في مركز مختلف ويجب أن يدافع أكثر في بعض اللحظات. أما هجوميا فقد سجل هدفين وتحركاته كانت مذهلة، وإذا خلقنا فرص أكثر سيسجل أكثر".

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.