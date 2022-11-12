"سيدي الحكم.. من فضلك".. الإكوادور تتعادل سلبيا مع العراق وإصابة صاحب الأزمة

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

الإكوادور - العراق

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإكوادور والعراق الودية في إطار استعدادات التري لمنافسات كأس العالم 2022.

وتعد تلك المباراة الأخيرة للإكوادور وديا قبل مواجهة قطر في افتتاح كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل.

في الشوط الأول ارتكب لاعبو منتخب العراق 14 خطأً ضد الإكوادور.

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أحد هذه الأخطاء تسببت في إصابة بايرون كاستييو.

وإذا كنت لا تعرف بايرون، فهو اللاعب الذي طالبت اتحادي تشيلي وبيرو استبعاد الإكوادور من كأس العالم بسببه لعدم الأهلية وتزوير أوراقه.

وفي النهاية انتهى الأمر برفض فيفا لطلب الاتحادين وهو ما أيدته المحكمة الرياضية الدولية.

وهو ما جعل حساب المنتخب الإكوادور يكتب عبر حسابه الرسمي: "سيدي الحكم.. من فضلك".

والتقطت الكاميرات لاعبي الإكوادور يتحدثون مع الحكم البرتغالي جوستافو كوريّا بسبب تدخلات العراق القوية.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أهدر كيفين رودريجيز ركلة جزاء لصالح الإكوادور.

ولم يعلن بعد منتخب الإكوادور قائمته النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى من كأس العالم والتي تضم قطر والسنغال وهولندا.

ويبدأ الإكوادور ضربة البداية بلقاء قطر يوم 20 نوفمبر على ملعب البيت.

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