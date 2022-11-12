الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

جو ويلوك - نيوكاسل × تشيلسي

تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جو ويلوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

بذلك حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي في الدوري، بينما فشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وتلقى هزيمته الثالثة على التوالي أيضا، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2015.

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إصابة مبكرة

خرج روبن لوفتس تشيك لاعب تشيلسي في الدقيقة السابعة وأتى تياجو سيلفا بدلا منه بداعي الإصابة.

وحاول ميجيل ألميرون نجم نيوكاسل في الدقيقة 16 ولكن مرت كرته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29 سدد أرماندو برويا مهاجم تشيلسي كرة خطيرة ولكن نيك بوب تصدى ببراعة.

فيما سدد جو ويلوك على حدود المنطقة ولكن تمكن دفاع تشيلسي من إبعاد الكرة.

تحرك بوتر

فور بداية الشوط الثاني قرر جراهام بوتر مدرب تشيلسي سحب سيزار أزبيليكويتا وإشراك كريستيان بوليسيتش.

وفي الدقيقة 51 سدد شون لونجستاف ليتصدى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، فيعاود التسديد لتمر الكرة فوق العارضة.

وسقط كاليدو كوليبالي مصابا في الدقيقة 59، ولكن عاد للعب بعدها بقليل.

وسدد كونور جالاجر لاعب وسط تشيلسي في الدقيقة 65 كرة رائعة، ولكن تألق بوب في التصدي.

قذيفة ويلوك

انطلق ألميرون في الدقيقة 67 بالكرة ليقابله ويلوك ويسدد الكرة ببراعة على حدود المنطقة لتسكن شباك إدوارد ميندي.

وأجرى بوتر 3 تبديلات بنزول حكيم زياش ومارك كوكوريا وكاي هافيرتز بدلا من ميسون ماونت ولويس هال وأرماندو برويا في الدقيقة 73.

على الجانب الآخر كالوم ويلسون بدلا من كريس وود في الدقيقة 75، ثم جاكوب ميرفي بدلا من جو ويلوك في الدقيقة 84.

نتيجة المباراة تركت نيوكاسل ثالثا للدوري إلى نهاية توقف كأس العالم برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة من 14 مباراة في المركز الثامن.

تشيلسي نيوكاسل يونايتد جو ويلوك الدوري الإنجليزي
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