انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (2) أرسنال.. الجانرز في الصدارة

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

أوديجارد يحتفل بالهدف مع أرسنال أمام ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري كرة سلة - مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي

-----------------------------

نهاية المباراة

ق85: ضربة خلفية مزدوجة من بودينس بجوار القائم

ق77: جيديش يسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق75: جوووووووووووووووول ثاني من أوديجارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق60: جيسوس يراوغ ويلعب عرضية إلى أوديجارد يخرجها المدافع توتي إلى ركنية في اللحظة الأخيرة

ق54: جووووول أول لأرسنال عن طريق أوديجارد من عرضية فابيو فييرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة من جونالزو جيديش يخرجها ساليبا لركنية

ق40: عرضية من بن وايت وجيسوس يسدد بجوار القائم

ق35: تمريرة رائعة من ساكا إلى جيسوس، المهاجم البرازيلي يسدد في العارضة

ق23: عرضية من فابييو فييرا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق15: تغيير اضطراري بسبب الإصابة، خروج تشاكا ودخول فابيو فييرا

ق12: عرضية من ساكا تصطدم بالمدافع ويخرجها سا قبل أن تسكن الشباك

ق6: هدف ملغي لأرسنال من جابريل جيسوس بداعي التسلل

بداية المباراة

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون بوتر: لم نملك الجودة الكافية للتسجيل.. ولعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع كونتي رغم الفوز: تلقينا 3 أهداف ولست سعيدا بذلك كلوب: سعيد بنهاية هذه الفترة.. وعانيت من "هل تسمعني" الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي جنون الدوري الإنجليزي.. توتنام يسقط ليدز في قمة الأهداف السبعة أرنولد: ليفربول فقد الاستمرارية خلال الموسم.. ونونيز متعدد المواهب
أخر الأخبار
خبر في الجول - منطقة الإسكندرية لكرة القدم تقرر شطب فريقين ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد المصري يبحث عودة الجماهير مع مسؤولي الأندية ساعة | كرة سلة
وكيله: الجزيري لا يفكر في الرحيل عن الزمالك ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يكشف كواليس رحلة منتخب مصر إلى الكويت لمواجهة بلجيكا ساعة | منتخب مصر
فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد العطار: منتخب الناشئين يحتاج للدعم.. وتعاهدوا على التأهل في شمال إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
بوتر: لم نملك الجودة الكافية للتسجيل.. ولعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي رغم الفوز: تلقينا 3 أهداف ولست سعيدا بذلك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف