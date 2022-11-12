انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (2) أرسنال.. الجانرز في الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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نهاية المباراة

ق85: ضربة خلفية مزدوجة من بودينس بجوار القائم

ق77: جيديش يسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق75: جوووووووووووووووول ثاني من أوديجارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق60: جيسوس يراوغ ويلعب عرضية إلى أوديجارد يخرجها المدافع توتي إلى ركنية في اللحظة الأخيرة

ق54: جووووول أول لأرسنال عن طريق أوديجارد من عرضية فابيو فييرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة من جونالزو جيديش يخرجها ساليبا لركنية

ق40: عرضية من بن وايت وجيسوس يسدد بجوار القائم

ق35: تمريرة رائعة من ساكا إلى جيسوس، المهاجم البرازيلي يسدد في العارضة

ق23: عرضية من فابييو فييرا ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق15: تغيير اضطراري بسبب الإصابة، خروج تشاكا ودخول فابيو فييرا

ق12: عرضية من ساكا تصطدم بالمدافع ويخرجها سا قبل أن تسكن الشباك

ق6: هدف ملغي لأرسنال من جابريل جيسوس بداعي التسلل

بداية المباراة