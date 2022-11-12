خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:21

كتب : محمد الجزار

بي إن سبورتس

تفكر شبكة بي إن سبورتس في إذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة، حسبما علم FilGoal.com.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وعلم أيضا FilGoal.com أن مباريات منتخب قطر الثلاثة ستذاع عبر قناتي بي إن سبورتس والكاس المفتوحة.

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ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى والتي تضم السنغال والإكوادور وهولندا.

وتتجه الشبكة القطرية لإذاعة مباريات المنتخبات العربية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 على قنواتها المفتوحة أيضا على غرار كأس العرب الأخيرة.

وتتواجد السعودية والمغرب وتونس رفقة قطر كممثلين للعرب في المونديال.

ولا يزال الموضوع في إطار المشاورات مع فيفا، وسيكون الإعلان الرسمي خلال أيام.

وأعلنت شبكة قنوات الكاس القطرية حصولها على حقوق بث نهائيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وكشفت أنه تم تخصيص 4 قنوات لإذاعة مباريات البطولة وهي "Extra 1 ,2 ,3 ,4".

وستكون أرقام القنوات على باقي بي إن سبورتس كالتالي: 711 و712 و713 و714.

وتذاع مباريات كأس العالم 2022 على قنوات بي إن سبورتس والتي تخصص بها باقة خاصة.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس من قبل شبكة محلليها والتي يأتي على رأسها البرازيلي ريكاردو كاكا. (طالع التفاصيل)

ويبدأ كأس العالم 2022 أول مبارياته بلقاء قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري.

بي إن سبورتس قنوات الكاس القطرية كأس العالم 2022
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