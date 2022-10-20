بقيادة باتيستوتا وكاكا.. بي إن تعلن شبكة محللي كأس العالم 2022

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية شبكة محلليها أثناء كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وسيقود النجم البرازيلي ريكاردو كاكا الأسماء المنضمة حديثا للشبكة البنفسجية.

وينضم إلى كاكا مجموعة كبيرة من المحللين الأجانب:

الإسباني ديفيد فيا

الأرجنتيني جابرييل باتيسوتا

الإيطالي أليساندرو ديل بيرو

الإنجليزي جاري نيفيل

الإنجليزي جون تيري

الدنماركي بيتر شمايكل

الفرنسي أرسين فينجر

الفرنسي مارسيل دياسييه

الألماني لوثار ماتيوس

الهولندي رود خوليت

الإيرلندي جيسون مكاتير

الأمريكي جيرمين جونز

الأمريكي كريستوفر سوليفان

الكندي كايلين كايل

الغاني جورج بواتينج

🚨 عــاجــل | سيقود كاكا @KAKA فريق beIN لتحليل كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سيضم: 🇪🇸 ديفيد فيا 🇦🇷 غابرييل باتيستوتا 🇮🇹 أليساندرو ديل بيرو 🇬🇧 غاري نيفيل - جون تيري 🇩🇰 بيتر شمايكل 🇫🇷 أرسين فينغر - مارسيل ديساي 🇩🇪 لوثار ماتيوس 🇳🇱 رود خوليت 🇮🇪 جيسون مكاتير pic.twitter.com/fTOduPtDvB — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 20, 2022

كل هؤلاء بالإضافة للمحللين العرب وهم:

من مصر: محمد أبو تريكة ووائل جمعة وأحمد المحمدي وهيثم فاروق

من المغرب: يوسف شيبو

من الجزائر: رفيق صايفي

من تونس: حاتم الطرابلسي وطارق ذياب وطارق غديري وكريم حقي

من قطر: مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان وعبد العزيز السليطي

من السعودية: ياسر القحطاني

من الكويت: طارق الجلاهمة وسعد الحوطي وفيصل الدخيل

🚨 عــاجــل | تشمل أساطير البلد المضيف قطر والدول المجاورة لمحللي beIN SPORTS في كأس العالم FIFA قطر 2022: 🇶🇦 مبارك مصطفى 🇶🇦 إبراهيم خلفان @ialkhalfan 🇶🇦 عبد العزيز السليطي @AlSulaiti17 🇸🇦 ياسر القحطاني @Y20 🇰🇼 طارق الجلاهمة @Dr_T_AlJalahmah 🇰🇼 سعد الحوطي 🇰🇼 فيصل الدخيل pic.twitter.com/A0SHNoXcTT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 20, 2022

كما سيتواجد الحكمان السابقان: المصري جمال الغندور والإنجليزي مايك دين، لتقديم تحليل متخصص حول الحالات التحكيمية وشرحاً لقوانين اللعبة طوال فترة البطولة.

وإجمالًا، فقد شارك أعضاء فريق بي إن سبورتس لتغطية كأس العالم في أكثر من 2000 مباراة دولية، مما يجعلها تشكيلة هائلة تنقل البطولة إلى مشاهدي بي إن بشكلٍ أقرب من أي وقت مضى.

كما يقود تغطية شبكة بي إن باللغتين العربية والإنجليزية مجموعة عالمية المستوى من مقدمي البرامج، من بينهم محمد سعدون الكواري وأيمن جاده وعبد العزيز حمد النصر وعبد الله العلي وطارق الحماد وهشام الخلصي وباسل طبال ومهند الجالي ومحمد كيدان ولخضر بريش ومشاري الخزيم ونيكي كروسبي ورشمين تشودري وريتشارد كيز وآندي جراي، بالإضافة إلى أكثر من 50 مراسلا من الدرجة الأولى، ينقلون ردود أفعال المشجعين على مدار الساعة محليا وإقليميا وعالميا.

ولم يتواجد محمد صلاح ورياض مجرز نجما ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب ضمن الأطقم التحليلية المعلنة، حسبما كشفت تقارير قطرية من قبل. (طالع التفاصيل)

ويبدأ كأس العالم بعد شهر من الآن بلقاء قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر.

ويقام نهائي كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل.