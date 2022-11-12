لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

هدف مارتينيلي مع أرسنال أمام نوتنجهام فورست

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ولم يغير أرتيتا تشكيل فريقه الذي فاز بالدربي الأسبوع الماضي أمام تشيلسي.

ويسعى أرسنال لاستغلال خسارة مانشستر سيتي أمام برينتفورد ليبتعد أكثر بصدارة الدوري.

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ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكسندر زينشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينلي

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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