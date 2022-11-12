جنون الدوري الإنجليزي.. توتنام يسقط ليدز في قمة الأهداف السبعة

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة جنونية جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بتوقيع كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 10 بعد تمريرة من بريندان أرونسون.

تعادل توتنام لم يتأخر بهدف هاري كين في الدقيقة 25، ولكن ليدز استرد التقدم بواسطة رودريجو في الدقيقة 43، بعد تمريرة من راسموس كريستنسن.

مرة أخرى تعادل بن ديفيز في الدقيقة 51، ولكن رودريجو استعاد التقدم من جديد في الدقيقة 76 بعد تمريرة من مارك روكا.

كل ذلك قبل أن يقلب رودريجو بينتانكور الطاولة بهدفين، الأول في الدقيقة 81 والثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

ثم طرد تايلر آدامز لاعب ليدز في الدقيقة 87 بالإنذار الثاني، لتنتهي المباراة بفوز السبرز.

الفوز رفع رصيد توتنام لـ 29 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليدز عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

في الجولة ذاتها تغلب ليستر سيتي على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما جيمس ماديسون في الدقيقة الثامنة وهارفي بارنز في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة إصابة ماديسون المستدعى في قائمة إنجلترا لكأس العالم، ليخرج ويأتي دينيس برايت في الدقيقة 25 بدلا منه، كما أهدر يوري تيليمانس ركلة جزاء في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتغلب نوتنجهام فورست على كريستال بالاس بهدف سجله مورجان جيبس وايت في الدقيقة 54، بعد أن أهدر ويلفريد زاها ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 41.

بذلك يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

أخيرا ضرب بورنموث ضيفه إيفرتون بثلاثية دون رد، سجلها ماركوس تافرنيير في الدقيقة 18 وكيفر مور في الدقيقة 25 وجايدون أنتوني في الدقيقة 69.

ورفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.