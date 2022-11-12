أرنولد: ليفربول فقد الاستمرارية خلال الموسم.. ونونيز متعدد المواهب

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ورينجرز

شدد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول على أن الاستمرارية هو أكثر ما افتقده فريقه هذا الموسم، مشيرا إلى أن نونيز احتاج لبعض الوقت قبل أن يظهر قدراته في الملعب.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وقال أرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كانت بداية الموسم متباينة ونتائج مخيبة للآمال للغاية وبعضها جيد. أنت بحاجة إلى الاستمرارية في هذا الدوري ولم نظهر ذلك هذا الموسم. كان الأسبوع الماضي فوزا كبيرا واستمرينا على ذلك هذه المباراة".

أخبار متعلقة:
رودجرز: تبديل ماديسون إجراء احترازي.. وجاهز لكأس العالم ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون تقرير: القبض على عضو لجنة الحكام الإيطالية بسبب الإتجار بالمخدرات ثنائية نونيز الأولى.. ليفربول يحقق الهدف بثلاثية أمام ساوثامبتون في افتتاح مباريات جونز

وأضاف عن توقف كأس العالم "ستنفع الاستراحة بعض الفرق ولكن ليس البعض الآخر. البعض سيفقد نسقه والآخر لا، سنرى عندما يكون الجميع يعود. كل ما يمكنك فعله هو تحقيق الفوز وقد فعلنا ذلك اليوم".

وواصل عن نونيز "لقد أظهر تطورا منذ وصوله مع ضغط سعر انتقاله فالأمر كان صعبا. احتاج لبعض الوقت ولكننا نرى جميعا مستواه في التدريبات".

وأتم "إنه مهاجم مناسب وسريع لكنه كان يلعب على الجناح اليوم، إنه متعدد المواهب. رأينا ما يمكن أن يفعله وقد قطع خطوة كبيرة الآن إنه يستمتع بكرة القدم".

وسجل نونيز هدفين من الثلاثة التي سجلها ليفربول أمام ساوثامبتون ليرفع رصيده طوال الموسم إلى تسعة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 18 مباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 22 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

ليفربول ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي جنون الدوري الإنجليزي.. توتنام يسقط ليدز في قمة الأهداف السبعة انتهت في الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) - (0) تشيلسي رودجرز: تبديل ماديسون إجراء احترازي.. وجاهز لكأس العالم ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون ثنائية نونيز الأولى.. ليفربول يحقق الهدف بثلاثية أمام ساوثامبتون في افتتاح مباريات جونز
أخر الأخبار
"سيدي الحكم.. من فضلك".. الإكوادور تتعادل سلبيا مع العراق وإصابة صاحب الأزمة 24 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | كرة سلة
بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار ساعة | قطر 2022
الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة ساعة | قطر 2022
مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري ساعة | الكرة الأوروبية
لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف