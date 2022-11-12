أرنولد: ليفربول فقد الاستمرارية خلال الموسم.. ونونيز متعدد المواهب

شدد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول على أن الاستمرارية هو أكثر ما افتقده فريقه هذا الموسم، مشيرا إلى أن نونيز احتاج لبعض الوقت قبل أن يظهر قدراته في الملعب.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وقال أرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كانت بداية الموسم متباينة ونتائج مخيبة للآمال للغاية وبعضها جيد. أنت بحاجة إلى الاستمرارية في هذا الدوري ولم نظهر ذلك هذا الموسم. كان الأسبوع الماضي فوزا كبيرا واستمرينا على ذلك هذه المباراة".

وأضاف عن توقف كأس العالم "ستنفع الاستراحة بعض الفرق ولكن ليس البعض الآخر. البعض سيفقد نسقه والآخر لا، سنرى عندما يكون الجميع يعود. كل ما يمكنك فعله هو تحقيق الفوز وقد فعلنا ذلك اليوم".

وواصل عن نونيز "لقد أظهر تطورا منذ وصوله مع ضغط سعر انتقاله فالأمر كان صعبا. احتاج لبعض الوقت ولكننا نرى جميعا مستواه في التدريبات".

وأتم "إنه مهاجم مناسب وسريع لكنه كان يلعب على الجناح اليوم، إنه متعدد المواهب. رأينا ما يمكن أن يفعله وقد قطع خطوة كبيرة الآن إنه يستمتع بكرة القدم".

وسجل نونيز هدفين من الثلاثة التي سجلها ليفربول أمام ساوثامبتون ليرفع رصيده طوال الموسم إلى تسعة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 18 مباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 22 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.