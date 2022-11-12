ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:16
كتب : FilGoal
شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي.
ولم يسجل صلاح في المباراة ليتوقف رصيده عند ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.
سجل أهداف ليفربول داروين نونيز هدفين وروبيرتو فيرمينو هدف، بينما وقع تشي ادامز على هدف ساوثامبتون الوحيد.
الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 22 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.
نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون .
الدقائق: 90
التسديدات: 4
التسديدات على المرمى: 2
المراوغات الناجحة: 2
إهدار الفرص المؤكدة: 2
التمريرات الصحيحة: 14 من أصل 25 بدقة تمرير 56%
فقد الاستحواذ: 21 مرة
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