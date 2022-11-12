ثنائية نونيز الأولى.. ليفربول يحقق الهدف بثلاثية أمام ساوثامبتون في افتتاح مباريات جونز

أنهى ليفربول مبارياته قبل توقف كأس العالم بفوز هام على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

سجل أهداف ليفربول داروين نونيز هدفين وروبيرتو فيرمينو هدف، بينما وقع تشي أدامز على هدف ساوثامبتون الوحيد.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 22 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

وخسر ساوثامبتون مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ناثان جونز الذي خلف رالف هانزهاتل.

التشكيل

غاب الفرنسي إبراهيما كوناتي عن قائمة ليفربول في المباراة الأخيرة قبل توقف كأس العالم.

ليحل في مكانه جو جوميز أساسيا بجوار فيرجل فان دايك، واستمر الثلاثي محمد صلاح وداروين نونيز وروبيرتو فيرمينو في قيادة خط الهجوم.

وبدأ أليسون بيكر في حراسة المرمى لتكون مباراته الـ150 مع ليفربول.

على الجانب الآخر، تواجد الثنائي تشي ادامز وآدم أرمسترونج في مقدمة هجوم ساوثامبتون.

أحداث المباراة

ليفربول لم يمنح ساوثامبتون أكثر من ست دقائق ليسجل روبيرتو فيرمينو الهدف الأول بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من على حدود منطقة الجزاء غالطت الحارس جافين بازونو وسكنت الشباك.

ورد ساوثامبتون بنفس الطريقة وبعد ثلاث دقائق من ضربة حرة غير مباشرة وعرضية من وارد براوس ارتقى لها تشي أدامز ليسكنها شباك أليسون بيكر.

وتألق الحارس بازونو في منع صلاح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعد عرضية من داروين نونيز وتسديدة من صلاح تصدى لها حارس ساوثامبتون.

وفي الدقيقة 22 سجل داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول بعد عرضية من هيرفي إيليوت.

بازونو عاد للتألق مجددا وهذه المرة من أمام روبيرتو فيرمينو بعد تمريرة من صلاح ثم كعب من نونيز إلى المهاجم البرازيلي الذي سدد من داخل الست ياردات وأنقذها حارس ساوثامبتون.

دقيقتان بعد ذلك، ولعب نونيز عرضية إلى محمد صلاح سددها أرضية تصدى لها بازونو بسهولة.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق وقع داروين نونيز على الثنائية الأولى له مع ليفربول في الدوري بعد عرضية من روبيرتسون قابلها المهاجم الأوروجوياني وأسكنها الشباك.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة ليلعب أندرو روبيرتسون عرضية إلى فيرمينو ليلعبها رأسية بجوار القائم في الدقيقة 49.

خمس دقائق بعد ذلك، وقابل محمد صلاح عرضية ترينت ألكسندر أرنولد برأسه ولكنها جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 68، دخل جيمس ميلنر في مكان هارفي إيليوت ليشارك في مباراته الـ600 في الدوري الإنجليزي.

وتألق أليسون بيكر في الدقيقة 75 ليمنع الهدف الثاني من تشي ادامز بعد رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

سيطر ليفربول بعدها على مجريات المباراة دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة بفوز ليفربول وهزيمة أولى لناثان جونز مدرب ساوثامبتون الجديد.