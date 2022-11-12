مانشستر إيفينج نيوز: كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء فولام

يتواصل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة مانشستر يونايتد وتلك المرة أمام فولام.

وبحسب موقع "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية فإن رونالدو لن يسافر رفقة الشياطين الحمر إلى مدينة لندن.

ويحل يونايتد ضيفا على فولام في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي قبل توقف المسابقة من أجل خوض نهائيات كأس العالم.

وغاب المخضرم البرتغالي عن لقاء أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي بسبب الإعياء، والتي انتهت بفوز يونايتد بنتيجة 4-2.

Ronaldo wasn’t with the #mufc squad that travelled to London. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) November 12, 2022

رونالدو (37 عاما) شارك الموسم الجاري في 16 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 2 في الدوري الإنجليزي والأوروبي.

وبذلك ستكون أول مباريات رونالدو المقبلة في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة رفقة غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وسيكون ذلك الظهور هو الخامس لرونالدو في كأس العالم ليصبح رابع لاعب في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز بعد الإسباني أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس والمكسيكي رافائيل ماركيز.