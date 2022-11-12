التشكيل - تبديلات من بوتر في تشيلسي.. ونيوكاسل بالقوة الضاربة

أجرى جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي بعض التغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل.

ويلعب تشيلسي ضد نيوكاسل في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب سانت جيمس بارك.

ويجلس كل من بيير إيميريك أوباميانج وكاي هافرتز وكريستيان بوليستش وحكيم زياش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – شالوباه – كاليدو كوليبالي

الوسط: لوفتيس تشيك – ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – لويس هال – كونور كالاجار

الهجوم: ماسون ماونت – أرماندو برويا

على الجانب الآخر جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تيربير – بوتمان – فابيان شار – دان بيرن

الوسط: لونجستاف – جو ويلوك – برونو جيماريش

الهجوم: ميجيل ألميرون – جولينتون – كريستان وود

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، ويأتي نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.