خبر في الجول - إجراء قرعة مجموعات أبطال إفريقيا في قناة أون تايم سبورتس

تقرر إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري 2022-2023 في مقر قنوات أون تايم سبورتس.

وتقام القرعة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة في مقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يأتي ذلك بسبب إجراء بعض التجديدات والإصلاحات بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذلك على غرار قرعة دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية التي أقيمت أيضا في قناة أون تايم سبورتس.

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن عدم إجراء القرعة في مقر كاف. (طالع التفاصيل)

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الأهلي والزمالك.

وجاء تصنيف الفرق المشاركة في البطولة كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي