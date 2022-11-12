مدرب برينتفورد: أوقفنا خطورة هالاند.. وتوني قد يشارك في كأس العالم إذا حدثت إصابة

أشاد توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد بمستوى فريقه أمام مانشستر سيتي مؤكدا على أن الدفاع نجح في إيقاف خطورة إيرلينج هالاند.

وقال فرانك عقب المباراة عن استبعاد إيفان توني مهاجم فريقه من قائمة إنجلترا لكأس العالم: "الحياة تمضي وبالتأكيد هناك خيبة أمل كبيرة لعدم اختياره لقائمة إنجلترا لكأس العالم، وفي اليوم التالي ستشرق الشمس ونمضي قدما مرة أخرى".

وأضاف "توني بحاجة إلى مواصلة الأداء، وربما تحدث إصابة وهذه هي فرصته الوحيدة للمشاركة في كأس العالم، 10 أهداف في الدوري هذا مثير للإعجاب بشكل لا يصدق".

وأكد "الفوز على مانشستر سيتي أحد أكثر الانتصارات التي حققناها إرضاء لنا".

وواصل "نحن أحد أقل الفرق ميزانية في الدوري وحققنا الفوز على أحد أغنى الأندية في العالم".

وأشار "من وجهة نظري الفوز مستحق لنا إذا نظرت إلى الفرص، أعتقد أننا قضينا على خطورة سيتي وأنا فخور لأننا أيضا كنا نفقد 4 من اللاعبين الأساسيين".

وتابع "لا يمكنني الثناء عليه بما فيه الكفاية، وهو شخص جيد ولاعب مميز وسجل هدفين وربما كان قريبا من تسجيل الثلاثية".

وأتم تصريحاته "دافعنا ببراعة وأوقفنا ونجحنا في إيقاف خطورة هالاند داخل منطقة الجزاء".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الـ 34 نقطة والذي يتبقى له مباراة ولفرهامبتون قبل التوقف.

وارتفع رصيد برينتفورد إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وسجل إيفان توني هدفي برينفتورد في المباراة بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي.

الهزيمة هي الأولى لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في جميع البطولات منذ شهر فبراير الماضي، عندما تعرض للخسارة أمام توتنام. ولأول مرة يفقد الفريق أي نقاط على ملعبه منذ شهر إبريل الماضي.

ولأول مرة يحقق برينتفورد الفوز خارج ملعبه منذ بداية الموسم.

وحقق برينفتورد الفوز على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم واحد لثالث مرة في تاريخه.