مدرب برينتفورد: أوقفنا خطورة هالاند.. وتوني قد يشارك في كأس العالم إذا حدثت إصابة

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

إفان توني - برينتفورد

أشاد توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد بمستوى فريقه أمام مانشستر سيتي مؤكدا على أن الدفاع نجح في إيقاف خطورة إيرلينج هالاند.

وقال فرانك عقب المباراة عن استبعاد إيفان توني مهاجم فريقه من قائمة إنجلترا لكأس العالم: "الحياة تمضي وبالتأكيد هناك خيبة أمل كبيرة لعدم اختياره لقائمة إنجلترا لكأس العالم، وفي اليوم التالي ستشرق الشمس ونمضي قدما مرة أخرى".

وأضاف "توني بحاجة إلى مواصلة الأداء، وربما تحدث إصابة وهذه هي فرصته الوحيدة للمشاركة في كأس العالم، 10 أهداف في الدوري هذا مثير للإعجاب بشكل لا يصدق".

أخبار متعلقة:
نجم برينتفورد بعد الاستبعاد: أعرف ما أنا قادر عليه.. ولاعبو مانشستر سيتي "بشر" في النهاية جوارديولا عن الخسارة: فاز الفريق الأفضل.. وهكذا قيدنا برينتفورد لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا

وأكد "الفوز على مانشستر سيتي أحد أكثر الانتصارات التي حققناها إرضاء لنا".

وواصل "نحن أحد أقل الفرق ميزانية في الدوري وحققنا الفوز على أحد أغنى الأندية في العالم".

وأشار "من وجهة نظري الفوز مستحق لنا إذا نظرت إلى الفرص، أعتقد أننا قضينا على خطورة سيتي وأنا فخور لأننا أيضا كنا نفقد 4 من اللاعبين الأساسيين".

وتابع "لا يمكنني الثناء عليه بما فيه الكفاية، وهو شخص جيد ولاعب مميز وسجل هدفين وربما كان قريبا من تسجيل الثلاثية".

وأتم تصريحاته "دافعنا ببراعة وأوقفنا ونجحنا في إيقاف خطورة هالاند داخل منطقة الجزاء".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الـ 34 نقطة والذي يتبقى له مباراة ولفرهامبتون قبل التوقف.

وارتفع رصيد برينتفورد إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وسجل إيفان توني هدفي برينفتورد في المباراة بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي.

الهزيمة هي الأولى لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في جميع البطولات منذ شهر فبراير الماضي، عندما تعرض للخسارة أمام توتنام. ولأول مرة يفقد الفريق أي نقاط على ملعبه منذ شهر إبريل الماضي.

ولأول مرة يحقق برينتفورد الفوز خارج ملعبه منذ بداية الموسم.

وحقق برينفتورد الفوز على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم واحد لثالث مرة في تاريخه.

برينتفورد الدوري الإنجليزي إيفان توني مانشستر سيتي
نرشح لكم
نجم برينتفورد بعد الاستبعاد: أعرف ما أنا قادر عليه.. ولاعبو مانشستر سيتي "بشر" في النهاية جوارديولا عن الخسارة: فاز الفريق الأفضل.. وهكذا قيدنا برينتفورد استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول برينتفورد يسقط مانشستر سيتي ويضمن لأرسنال الصدارة لنهاية العام تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(2) برينتفورد.. فوز قاتل تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وفودين أساسيان.. وستونز ظهير أيمن جاكبو يختار الفريق التي يرغب في الانضمام إليها الموسم المقبل
أخر الأخبار
مدرب برينتفورد: أوقفنا خطورة هالاند.. وتوني قد يشارك في كأس العالم إذا حدثت إصابة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجم برينتفورد بعد الاستبعاد: أعرف ما أنا قادر عليه.. ولاعبو مانشستر سيتي "بشر" في النهاية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود أبو الرجال يشارك في معسكر الإعداد لـ كأس العالم 27 دقيقة | قطر 2022
جوارديولا عن الخسارة: فاز الفريق الأفضل.. وهكذا قيدنا برينتفورد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة بعد 10 سنوات.. هيرون ريكاردو يتولى تدريب المريخ السوداني 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
معسكر مغلق لـ الاتحاد السكندري استعدادا لاستنئاف المسابقات ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف