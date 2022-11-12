نجم برينتفورد بعد الاستبعاد: أعرف ما أنا قادر عليه.. ولاعبو مانشستر سيتي "بشر" في النهاية

أبدى إيفان توني نجم برينتفورد سعادته بالتسجيل والفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيفان توني هدفي برينفتورد في المباراة بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي.

وأتت ثنائية توني مباشرة بعد استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.

وقال توني في تصريحاته لـ "بي تي سبورت" عقب المباراة: "يجب أن نواصل اللعب بشكل جيد وأن نحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف "أعرف ما أنا قادر عليه وسأواصل المضي قدما. حافزي هو الرفاق في غرفة الملابس والجماهير أيضا".

وأوضح "ما نفعله كل أسبوع في التدريبات يظهر قدراتنا. ربما هم مانشستر سيتي ولكنهم بشر، والبشر يرتكبون الأخطاء".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الـ 34 نقطة والذي يتبقى له مباراة ولفرهامبتون قبل التوقف.

وارتفع رصيد برينتفورد إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

الهزيمة هي الأولى لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في جميع البطولات منذ شهر فبراير الماضي، عندما تعرض للخسارة أمام توتنام. ولأول مرة يفقد الفريق أي نقاط على ملعبه منذ شهر إبريل الماضي.

ولأول مرة يحقق برينتفورد الفوز خارج ملعبه منذ بداية الموسم.

وحقق برينفتورد الفوز على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم واحد لثالث مرة في تاريخه.