محمود أبو الرجال يشارك في معسكر الإعداد لـ كأس العالم

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

محمود أبو الرجال

شارك الحكم الدولي المصري محمود أبو الرجال في معسكر الإعداد لـ كأس العالم 2022.

ويعد أبو الرجال هو الحكم المصري الوحيد المشارك في نهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وتضم قائمة الحكام التي أعلن عنها الاتحاد الدولي فيفا 36 حكما للساحة، و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.

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ويتواجد أبو الرجال ضمن الاختيارات العربية للحكام في كأس العالم.

3 حكام ساحة هم: الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله والقطري عبد الرحمن الجاسم.

و7 حكام المساعدين: محمود أبو الرجال، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري.

3 حكام فيديو: القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.

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