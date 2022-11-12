جوارديولا عن الخسارة: فاز الفريق الأفضل.. وهكذا قيدنا برينتفورد

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

أبدى أقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأفضلية برينتفورد بعد الخسارة أمامه بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: ""الفريق الأفضل فاز. لقد عانينا منذ البداية ولم نستطع التعامل مع كراتهم الطويلة".

وأضاف "عادة أنت تضغط للحصول على الكرة ولكن هنا كان الأمر مختلفا. لقد دافعوا من العمق جيدا للغاية".

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وواصل "المباراة كانت صعبة للغاية. لم نملك الديناميكية اليوم لأننا كنا مقيدين بكراتهم الطويلة التي نفقدها".

وتابع جوارديولا "لقد طبقوا خطتهم جيدا وكانوا أفضل".

واختتم "لعبنا بشكل استثنائي في دوري أبطال أبطال أوروبا ولعبنا جيدا في الدوري الإنجليزي. سنعود (بعد التوقف) ونستعد للنصف الثاني من الموسم".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الـ 34 نقطة والذي يتبقى له مباراة ولفرهامبتون قبل التوقف.

وارتفع رصيد برينتفورد إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وسجل إيفان توني هدفي برينفتورد في المباراة بينما سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي.

الهزيمة هي الأولى لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في جميع البطولات منذ شهر فبراير الماضي، عندما تعرض للخسارة أمام توتنام. ولأول مرة يفقد الفريق أي نقاط على ملعبه منذ شهر إبريل الماضي.

ولأول مرة يحقق برينتفورد الفوز خارج ملعبه منذ بداية الموسم.

وحقق برينفتورد الفوز على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم واحد لثالث مرة في تاريخه.

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