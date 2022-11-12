انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب أنفيلد.

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ق42: جوووووووووووول ثالث من نونيز بعد عرضية من روبيرتسون

ق31: عرضية من روبيرتسون وتسديدة أرضية من صلاح تصطدم بكاليتا كار وتصل سهلة إلى بازونو

ق29: تمريرة بالكعب من نونيز إلى فيرمينو وبازونو يتألق

ق 22 جووووول داروين نونيز يجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة رائعة من هارفي إليوت

ق 15 عرضية من اليسار تصل إلى صلاح الذي يسدد أمام المرمى ولكن الحارس يتصدى

ق 9 جووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق تشي أدامز بعد تمريرة من جيمس وارد براوز

ق5. جووووول لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو برأسية رائعة مستغلا عرضية من روبيرتسون.

بداية المباراة