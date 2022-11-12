تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:07
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ساوثامبتون اليوم السبت في ملعب أنفيلد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو ربرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت
في الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 13 مباراة خاضها.
فيما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ18 بـ12 نقطة من 14 مباراة خاضها.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ساوثامبتون.. بداية المباراة برينتفورد يسقط مانشستر سيتي ويضمن لأرسنال الصدارة لنهاية العام انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(2) برينتفورد.. فوز قاتل تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وفودين أساسيان.. وستونز ظهير أيمن جاكبو يختار الفريق التي يرغب في الانضمام إليها الموسم المقبل ميرور: بوتر يريد ضم نجم برايتون إلى تشيلسي تقرير: تم اتخاذ القرار.. تين هاج ينوي بيع ماجواير وفريد مواعيد مباريات اليوم 12-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومرموش