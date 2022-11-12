تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك توتنام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ساوثامبتون اليوم السبت في ملعب أنفيلد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

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في الدفاع: أندرو ربرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت

في الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 13 مباراة خاضها.

فيما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ18 بـ12 نقطة من 14 مباراة خاضها.

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