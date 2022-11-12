تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وفودين أساسيان.. وستونز ظهير أيمن

عاد فيل فودين وإيرلنج هالاند لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة برينتفورد.

ويلعب مانشستر سيتي مع برينفتورد بعد قليل على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة جون ستونز كظهير أيمن كما يتواجد برناردو سيلفا في مركظ الجناح الأيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جون ستونز - مانويل أكانجي - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: كيفن دي بروين - رودري - إلكاي جوندوجان

الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلنج هالاند - فيل فودين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جاك جريليش - سيرجيو جوميز - ريكو لويس - رياض محرز - ستيفان أورتيجا - كول بالمر - كالف فيليبس - روبن دياز - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة للفريقين حتى نهاية كأس العالم 2022 والذي ينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر.