ميرور: بوتر يريد ضم نجم برايتون إلى تشيلسي

يرغب جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي في ضم لاعبه السابق لياندرو تروسارد إلى صفوف فريقه الحالي.

لياندرو تروسارد النادي : برايتون

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن بوتر يرى أن تشيلسي يعاني من عدم استغلال الفرص وتسجيل الأهداف.

لذا فإن تروسارد المعروف عنه قدراته التهديفية سيكون الحل الأمثل لمدرب تشيلسي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البلجيكي لن يمانع الانتقال إلى تشيلسي حال قدوم عرض إليه.

اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم إلى برايتون قادما من جنك البلجيكي في صيف عام 2019 مقابل 15 مليون يورو.

وسجل تروسارد 25 هدفا وصنع 14 في 117 مباراة مع برايتون.

وخلال الموسم الجاري سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 13 مباراة مع برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لملاقاة نيوكاسل اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.