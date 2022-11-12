تقرير: تم اتخاذ القرار.. تين هاج ينوي بيع ماجواير وفريد

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

يبدو أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد اتخذ قراره ببيع قائد الفريق هاري ماجواير ولاعب خط الوسط فريد.

فريد

النادي : مانشستر يونايتد

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية في تقرير لها أن تين هاج ينوي بيع ماجواير نهاية الموسم الحالي لتمويل صفقات جديدة يبني من خلالها تشكيل الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الهولندي معجب باحترافية ماجواير، لكن بطء حركة المدافع الإنجليزي تسبب له مشكلة ويريد ضم مدافعين جدد ينافسون رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وتعزز من جودة الفريق.

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أما فيما يتعلق بفريد فقد أوضح التقرير أن تين هاج قرر رحيله بنهاية عقده في ختام الموسم الجاري وعدم تفعيل بند بقائه لعام آخر.

وأوضح التقرير أن مدرب يونايتد معجب باجتهاد فريد ولكن المدرب يحرص على إصلاح خط وسط الفريق لذا من غير المتوقع أن يتم تجديد تعاقده.

ولا يشارك ماجواير أو فريد بانتظام في التشكيل الأساسي مع يونايتد الموسم الحالي.

ففي الدفاع يعتمد تين هاج على ثنائية مارتينيز وفاران، وفي الوسط يتواجد كاسيميرو وكريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي.

مانشستر يونايتد ماجواير فريد تين هاج
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