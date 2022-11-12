مواعيد مباريات اليوم 12-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومرموش

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 10:14

كتب : FilGoal

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يشهد اليوم السبت النصف الأول من ختام مختلف الدوريات الأوروبية قبل اكتمالها غدا الأحد قبل التوقف الدولي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلتقي ليفربول بمنافسه ساوثامبتون في تمام الخامسة مساء في الدوري الإنجليزي.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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ويواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث عبر القناة ذاتها في الثانية والنصف ظهرا.

ويلتقي نيوكاسل مع ضيفه تشيلسي في السابعة والنصف مساء وعبر القناة ذاتها كذلك.

وفي التاسعة إلا ربع مساء يحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون، ومثل المباريات السابقة ستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي نابولي بمنافسه أودينيزي في تمام الرابعة عصرا في الدوري الإيطالي وتذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويلتقي شالكة بمنافسه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

كما يواجه فولفسبورج والمحترف المصري عمر مرموش منافسه هوهفنهايم في الرابعة والنصف عصرا وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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