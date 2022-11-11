مؤتمر فان جال - عن الإيمان بالخرافات.. ومشاهدة لاعبو هولندا عراة

شدد لويس فان جال المدير الفني لـ هولندا على فرصة كبيرة تتويج المنتخب ببطولة كأس العالم 2022.

وأعلن فان خال عن قائمة الـ26 لاعبا اليوم الجمعة المستدعاة لخوض منافسات المسابقة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وقال فان خال في المؤتمر الصحفي: "لدينا فرصة كبيرة للتتويج بكأس العالم، قد يخشى الكثير من المدربين قول ذلك لكنني هنا لأقولها".

وأضاف "كان الأمر عصيبا لقد قضيت ساعة و45 دقيقة في الاتصال بالاعبين وحاولت الأخد بالحسبان فرق التوقيت لكن في إنجلترا رأيت بعضهم عراة في الفراش لأن الوقت كان باكرا للغاية".

وعن تصريحات سابقة لزوجته تقول بأنه يؤمن بالخرافات، علق "لا، لقد تلقيت منها سروالا برتقاليا، هل تعتقد حقًا أنني سأرتديه كل يوم؟ سأفعل ذلك في أيام المباريات، أنا أرتديه احترامًا لزوجتي الجميلة".

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى في المونديال رفقة كل من قطر والسنغال والإكوداور.

وتشارك الطواحين الهوائية في كأس العالم للمرة 11 في تاريخه وحصل على المركز الثاني ثلاث مرات في 1970 و1974 و2010.