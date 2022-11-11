كلوب لن يقود ليفربول من مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تحددت العقوبة الأخيرة المقررة على يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بعد طرده أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وكان كلوب تعرض للطرد في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء بسبب الاعتراض الشديد على قرارات الحكم.

وقررت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي إلغاء العقوبة المالية 30 ألف جنيه إسترليني والاكتفاء بحرمانه من التواجد على مقاعد بدلاء الريدز.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: لقاء ليفربول في كأس الرابطة؟ سنقرر بعد كأس العالم.. وهالاند أفضل قليلا قرعة كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر سيتي ضد ليفربول.. ومُترقبة ليونايتد ضربة البداية ضد ليفربول.. ناثان جونز مدربا جديدا لـ ساوثامبتون كلوب يوضح حقيقة بيع ليفربول

وبذلك، لن يتواجد المدرب الألماني غدا السبت على خط التماس خلال مواجهة ليفربول بنظيره ساوثامبتون في الخامسة مساءً.

وكان كلوب علق على العقوبة الأولى، قائلا: "أعرف ما قلته جيدًا، ولو نظرت إلى الأمر من بعيد ورأيت الوجه الذي أظهرته خلال هذه الواقعة، سأرى أن وجهي وقتها هو الأغلى في العالم".

وأضاف "تعبيرات وجهي كلفت الكثير من المال، لكن على الأقل تم استثماره في شيء جيد. لم أتعرض للطرد من قبل طوال مسيرتي".

وتابع:"لست سعيدًا لتفادي الإيقاف لأنني كنت أنتظر العقوبة مهما كانت".

ولا يعيش ليفربول أفضل لحظاته الكروية محليا قبل استراحة كأس العالم، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 19.

ولا يبقى سوى جولة أخيرة في الدوري الإنجليزي قبل استراحة كأس العالم الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
نرشح لكم
مؤتمر كونتي - عن عجز التسجيل في الشوط الأول.. وإجهاد كين قبل كأس العالم هل تسببت سخرية جريليش في انفجار ألميرون؟ اللاعب يرد مؤتمر بوتر - عن جيمس وتشيلويل والإنسان و"الغسالة".. وهذا سيكون الفائز بـ كأس العالم مؤتمر أرتيتا - عن اللاعبين المستدعين لـ كأس العالم.. والصدارة قبل الاستراحة مؤتمر جوارديولا: لقاء ليفربول في كأس الرابطة؟ سنقرر بعد كأس العالم.. وهالاند أفضل قليلا مؤتمر تين هاج: مارسيال نوعي المفضل وهذه مشكلته.. ولا تظلموا فان دي بيك بـ "فكرة رومانسية" مؤتمر كلوب: عودة ماتيب واتفاق بشأن كأس العالم.. والنسخة الشقراء من أليسون متفوقا على جوراديولا وأرتيتا.. إيدي هاو مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون 11 دقيقة | المحترفون
كلوب لن يقود ليفربول من مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران المنتخب الأولمبي - محاضرة من ميكالي.. وتألق كل اللاعبين 26 دقيقة | منتخب مصر
قائمة السعودية - الفرج والدوسري وفهد المولد على رأس اختيارات رينار في كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
لياو يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا ساعة | كرة يد
قائمة قطر - نصفها من السد.. الهيدوس والمعز وعفيف يقودون صاحب الأرض في كأس العالم ساعة | قطر 2022
مؤتمر كونتي - عن عجز التسجيل في الشوط الأول.. وإجهاد كين قبل كأس العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف