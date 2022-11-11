كلوب لن يقود ليفربول من مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون

تحددت العقوبة الأخيرة المقررة على يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بعد طرده أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وكان كلوب تعرض للطرد في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء بسبب الاعتراض الشديد على قرارات الحكم.

وقررت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي إلغاء العقوبة المالية 30 ألف جنيه إسترليني والاكتفاء بحرمانه من التواجد على مقاعد بدلاء الريدز.

وبذلك، لن يتواجد المدرب الألماني غدا السبت على خط التماس خلال مواجهة ليفربول بنظيره ساوثامبتون في الخامسة مساءً.

وكان كلوب علق على العقوبة الأولى، قائلا: "أعرف ما قلته جيدًا، ولو نظرت إلى الأمر من بعيد ورأيت الوجه الذي أظهرته خلال هذه الواقعة، سأرى أن وجهي وقتها هو الأغلى في العالم".

وأضاف "تعبيرات وجهي كلفت الكثير من المال، لكن على الأقل تم استثماره في شيء جيد. لم أتعرض للطرد من قبل طوال مسيرتي".

وتابع:"لست سعيدًا لتفادي الإيقاف لأنني كنت أنتظر العقوبة مهما كانت".

ولا يعيش ليفربول أفضل لحظاته الكروية محليا قبل استراحة كأس العالم، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 19.

ولا يبقى سوى جولة أخيرة في الدوري الإنجليزي قبل استراحة كأس العالم الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.