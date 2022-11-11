لياو يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

حصد رافائيل لياو مهاجم ميلان جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي عن أكتوبر الماضي.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وحاز لياو على الجائزة متفوقا على نيكولو باريلا وأديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وخاض لياو 5 مباريات في شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وشارك المهاجم البرتغالي بشكل عام هذا الموسم في 19 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 آخرين بمختلف المسابقات.

ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة متساوي مع لاتسيو صاحب المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن المتصدر نابولي.

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واستدعى المهاجم البالغ من العمر 23 عاما أمس إلى قائمة البرتغال المشاركة في كأس العالم 2022.

وخاض لياو 11 مباراة بقميص منتخب بلاده، صنع خلالهما 3 أهداف.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.