قائمة البرتغال – رونالدو التاريخي على رأس "فريق إنجليزي" في كأس العالم

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022 اليوم الخميس رسميا.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وسيكون هذا الظهور هو الثامن لمنتخب البرتغال في كأس العالم والسادس لهم على التوالي.

ويعد أبرز إنجاز لمنتخب البرتغال هو الحصول على برونزية نسخة 1966 ويليه المركز الرابع في 2006.

وشهدت القائمة بالطبع تواجد كريستيانو رونالدو على رأسها بالإضافة لتسعة لاعبين آخرين بجواره من الدوري الإنجليزي ليكون هو الأكثر تمثيلا فيها.

ويلي الدوري الإنجليزي في القائمة نظيره البرتغالي بسبعة لاعبين والفرنسي بثلاثة ولاعبين من كل من الإسباني والإيطالي والألماني.

ولأول مرة في تاريخ البرتغال ستخوض بطولة كبرى مثل كأس العالم أو يورو بدون تواجد أي لاعب من سبورتنج لشبونة.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

وسيكون ذلك الظهور هو الخامس لرونالدو في كأس العالم ليصبح رابع لاعب في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز بعد الإسباني أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس والمكسيكي رافائيل ماركيز.

أما المدافع المخضرم بيبي فسيكون هذا هو ظهوره الرابع في المونديال رفقة البرتغال.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا "بورتو البرتغالي"- جوزيه سا "ولفرهامبتون الإنجليزي"- روي باتريشيو "روما الإيطالي"

في الدفاع: ديوجو دالوت "مانشستر يونايتد الإنجليزي"- جواو كانسيلو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- دانيلو بيريرا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- بيبي "بورتو البرتغالي"- روبن دياز "مانشستر سيتي الإنجليزي" – أنطونيو سيلفا "بنفيكا البرتغالي"- نونو مينديز "باريس سان جيرمان الفرنسي"- رافائيل جيريرو "بروسيا دورتموند الألماني"

في الوسط: جواو بالينيا "فولام الإنجليزي"- روبن نيفيز "ولفرهامبتون الإنجليزي"- بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي الإنجليزي"- برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد الإنجليزي"- جواو ماريو "بنفيكا البرتغالي"- ماتيوس نونيز "ولفرهامبتون الإنجليزي"- أوتافيو مونتيرو "بورتو البرتغالي"- فيتينيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس الإسباني"

في الهجوم: أندري سيلفا "لايبزيج الألماني"- كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"- جونكالو راموس "بنفيكا البرتغالي"- جواو فيليكس "أتليتكو مدريد الإسباني"- رافائيل لياو "ميلان الإيطالي"- ريكاردو هورتا "سبورتنج براجا البرتغالي"