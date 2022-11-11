مؤتمر كونتي - عن عجز التسجيل في الشوط الأول.. وإجهاد كين قبل كأس العالم

أوضح أنطونيو كانتي المدير الفني لـ توتنام الخطة الموضوعة بخصوص اللاعبين غير المتواجدين في كأس العالم 2022.

وتنطلق منافسات المسابقة المقرر إقامتها في قطر نهاية الشهر الجاري 20 نوفمبر حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويتبقى جولة واحدة في الدوري الإنجليزي قبل بداية البطولة، يخوضها توتنام أمام ليدز يونايتد غدا السبت.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "أخبرت اللاعبين أن يعودوا إلى منازلهم لكن بعد ذلك قررت المنتخبات غير المشاركة في كأس العالم خوض وديتين، لذلك أعتقد أن الخطة ستتغير وسيعود اللاعبين لبعض التدريبات ثم استراحة".

وعن افتقار التسجيل في الشوط الأول، أوضح "عندما يغيب المهاجمين الأساسين فأنت في مشكلة، وعليك تغيير النظام، هاري كين أخبرني باستعداده للمباراة في الصباح ولم أرد أن أخاطر لذلك قررت باللاعبين المتاحين التغيير واللعب بجناح".

وتابع "إجهاد هاري كين؟ هذا طبيعي. الكثير من المباريات في أوقات متقارية، لم يعد الإجهاد جسماني بل أصبح في العقلية أيضا".

ويواجه توتنام نظيره ليدز يونايتد غدا السبت في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال.