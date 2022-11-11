هل تسببت سخرية جريليش في انفجار ألميرون؟ اللاعب يرد

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد - ميجيل ألميرون

نفى ميجيل ألميرون نجم نيوكاسل يونايتد وجود أي علاقة بين تألقه في الآونة الأخيرة، وبين ما قاله جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي عنه في الصيف الماضي.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

ميجيل ألميرون

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي

وجاء السؤال من مراسل سكاي سبورتس "هل ألهمتك التعليقات التي قالها جاك جريليش في الصيف"؟

ليرد ألميرون قائلا: "لا أعتقد أن أي شيء قاله جاك له علاقة بأي شيء يخص المستوى العظيم الذي نظهره الآن كفريق".

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وأضاف "جاك لاعب عظيم في المقام الأول وأتمنى له الأفضل كما أفعل دائما".

واختتم "هذا النجاح يعود للعمل الجاد".

ماذا حدث؟

في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدفين دون رد وكاد يخسر لقب الدوري نتيجة لذلك.

خرج الجزائري رياض محرز في الدقيقة 56 وحل رحيم سترلينج بدلا منه، وانقلبت النتيجة لاحقا إلى فوز سيتي 3-2 وتتويجه باللقب.

وأثناء الاحتفالات بالتتويج، قال جريليش لزميله البرتغالي برناردو سيلفا "محرز كان يجب أن يخرج في أسرع وقت، لقد لعب مثل ألميرون".

ألميرون بذلك الموسم لم يسجل سوى هدفا وحيدا في 32 مباراة بالدوري.

وواجه جريليش هجوما كبيرا بسبب هذه العبارة، ولكن لا شيء يقارن برد الفعل الذي أظهره ألميرون هذا الموسم، بداية من التألق في الفترة التحضيرية، ووصولا إلى

تسجيل 8 أهداف في 14 مباراة حتى الآن في الدوري.

ميجيل ألميرون نيوكاسل يونايتد جاك جريليش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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