مؤتمر بوتر - عن جيمس وتشيلويل والإنسان و"الغسالة".. وهذا سيكون الفائز بـ كأس العالم

تحدث جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد عن اللاعبين الغائبين من فريقه عن كأس العالم، وذلك بعد إعلان منتخب إنجلترا لقائمته النهائية.

أيضا تحدث بوتر عن انضمام كونور جالاجر لاعب الوسط الشاب إلى الأسود الثلاثة، وما تعلمه خلال الفترة الصعبة الماضية كمدرب، بالإضافة إلى إيدي هاو مدرب خصمه القادم نيوكاسل، والذي أشاد به كثيرا.

ويلعب الفريقان يوم السبت 12 نوفمبر ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الجولة الأخيرة قبل توقف كأس العالم.

ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

انضمام كونور جالاجر إلى منتخب إنجلترا

ليس شيئا فكرت فيه كثيرا بصراحة. إنه أمر عظيم بالنسبة لكونور ومذهل بالنسبة لنا. أعتقد أنه سيحظى بتجربة إيجابية. أنا سعيد لأجله لأنه عمل بكل جدية وهو شخص مذهل.

رأيته في اليوم التالي لإعلان القائمة. إنه شرف عظيم بالنسبة له. الكل سعيد بذلك وهي قصة لطيفة. لقد تدرج في النادي وخرج على سبيل الإعارة، والآن فرصة لعب كأس العالم هي شيء عظيم له.

غياب ريس جيمس وبن تشيلويل عن كأس العالم

من الطبيعي أن يكون ذلك محبطا لهما. ريس اعتقد أنه سيكون قريبا، وفعل كل شيء ليمنح نفسه هذه الفرصة، ولكن في النهاية لم يتمكن من ذلك. أتفهم القرار وأتفهم إحباط ريس، ولكن يجب أن نركز على التعافي.

يبدو عليهما الإحباط وهذا أمر طبيعي. كأس العالم لا يأتي كثيرا، ولذلك الغياب عنه مرة أمر محبط للغاية، ولكنهما من الشخصيات القوية وسيكونان بخير.

من الجيد أن يخوضا طريق التعافي من الإصابة بدون وجود جدول زمني فوق رؤوسنا. يمكنهما الآن التركيز على الاستعداد للعودة.

هل كان من الممكن أن يلعب كيبا أريزابالاجا مع إسبانيا في كأس العالم إن لم يتعرض للإصابة؟

ليس لدي أدنى فكرة. إنه لا يتدرب الآن، وبالتالي هذا ليس ممكنا.

التحضيرات مع غير الدوليين في كأس العالم

لدينا عطلة لأيام قليلة، وسيكون هناك بعض التدريبات بعد ذلك، ثم معسكر في أجواء دافئة، ومباراتين تحضيرتين قبل إعادة الانطلاق.

ما كنت لأقول إني أتطلع لهذا التوقف، ولكن يجب أن نستغل الأمر كما هو عليه. إنها فرصة لنا. لدينا مباراة ننهيها في الغد. لقد لعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع، منها 8 مباريات خارج الأرض. كان ذلك مرهقا وتعلمنا منه الكثير، الآن لدينا الوقت للتفكير والعودة بشكل أقوى.

أنا إنسان أيضا. لقد أتيت من برايتون حيث كان كل شيء منظما على مر 3 أعوام، وأتيت إلى هنا بسرعة، ودخلت "الغسالة" على صعيد (تلاحم) المباريات (ونتائجها). يجب أن تتعامل مع كل ما يجري حولك ومع كم المباريات أيضا. بالتالي أنا بحاجة للوقت من أجل التفكير، وسيكون من الغباء ألا أفعل ذلك في فترة التوقف.

من سيفوز بكأس العالم؟

لم أكن أملك الوقت للتفكير بشأن الفرق الأقوى في كأس العالم، ولكني سأصوت لإنجلترا بالطبع وكل آمالي مع الفريق.

مواجهة نيوكاسل

سنحاول الفوز بالتأكيد قبل الذهاب إلى التوقف. الكل سينتابه شعور أفضل إذا حصدنا تلك النقاط الثلاث، ولكننا نعرف أن نيوكاسل سيقاتل لأجل النقاط نفسها أيضا. ستكون مباراة ممتعة وصعبة وسنحاول فعل أفضل ما لدينا.

لقد قام نيوكاسل بعمل جيد. أعتقد أن إيدي (هاو المدير الفني) قد أدى عملا رائعا في تحسين اللاعبين وتحسين الفريق ككل على صعيد التعاقدات. لقد أنفق النادي بعض الأموال لدعم صفوفه.

يمكنني الحديث لنصف ساعة عن مدى جودة إيدي كمدرب وكشخص في رأيي. أملك إعجابا كبيرا به.

لعبت ضد نيوكاسل في بداية الموسم مع برايتون والأمور الآن مختلفة. لقد حصلوا على نتائج جيدة ومستحقة وهذا يبني الثقة والزخم. إيدي أدى عملا رائعا وطريقة لعبهم تعجبني حقا.

ماذا حدث مؤخرا

لعبنا بشكل جيد أمام سالزبورج، ثم سار كل شيء بطريقة خاطئة أمام برايتون. هذا جزء من الحياة. تعافينا أمام دينامو زغرب ولكن لم نلعب جيدا أمام أرسنال بعد ذلك.

أعتقد أننا لعبنا جيدا ضد مانشستر سيتي (في كأس الرابطة) ولكنها عملية مستمرة. نحن نكتشف ما يمكن للاعبين أن يفعلوه وما يشعرون معه براحة أكبر.

لقد واجهنا ميلان مرتين وبينهما ولفرهامبتون وفزنا 3-0 مرتين و2-0، ثم أصيب ريس جيمس وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وفقدنا ويسلي فوفانا أيضا، ثم كان نجولو كانتي على وشك العودة ولكن تعرض لانتكاسة.

جورجينيو

لقد تدرب اليوم. يفترض أن يكون في قائمة المباراة. لا يوجد أي شيء آخر لأقوله عن اللاعبين العائدين.

يناير

لن نجري تعاقدات بالضرورة. أعتقد أن المزيد سيأتي من الفريق الذي نملكه، فلدينا غيابات مؤثرة مثل كانتي وتشيلويل وجيمس وفوفانا.

سأتحدث مع الإدارة، وسيكون حديثا اعتياديا كجزء من العملية المستمرة. أحيانا نكون بحاجة للتفكير والتحليل، وإذا كنا نملك المساحة لفعل ذلك، فهذا أفضل.