مؤتمر أرتيتا - عن اللاعبين المستدعين لـ كأس العالم.. والصدارة قبل الاستراحة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن ردود أفعال لاعبي الفريق بين الاستدعاء والغياب عن كأس العالم 2022.

وتنطلق منافسات كأس العالم في قطر من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويبقى جولة واحدة في الدوري الإنجليزي قبل أن يشد اللاعبين المستدعين الرحال رفقة منتخباتهم حيث يواجه أرسنال نظيره ولفرهامبتون.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "تحدثنا مع جميع اللاعبين، نحن سعيدون لـ بنجامين بن وايت وأرون رامسديل للغاية، عندما تعاقدت معهم كنت أعرف الجودة التي يملكونها وكم تتناسب مع الفريق".

وأضاف "خوض بوكايو ساكا اليورو مع إنجلترا غيّر الكثير فيه، المشاركة مع منتخب بلادك تعطيك خبرة لازمة، وهو تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية".

وتابع "اللاعبون الذين لم يستدعوا؟ تحدثت معهم وأخبرتهم أنه يجب أن يتعامل مع الأمر، أنه من المحتمل أن يذهب لايزال هناك وقت قبل كأس العالم وقد تضرب الإصابات أي منتخب".

وأردف "صراع اللقب مع مانشستر سيتي؟ لا أنظر إلى الأمر هكذا بل أريد أن نذهب قبل كأس العالم في أبعد نقطة ممكنة".

وعن تعاقدات يناير، أوضح "جميعنا نريد للفريق أن نتحسن والجميع يعمل من أجل ذلك في النادي".

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويواجه أرسنال نظيره وولفز غدا السبت في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

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